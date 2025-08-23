»Faire Bedingungen schaffen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Den Worten von Frau Rath möchte ich mich anschließen. Ergänzend dazu stelle ich mir als Fußgänger die Frage: Warum ist es zum Beispiel in einem Land voller Vorschriften und Regeln möglich, dass das Fahren mit E-Scootern ohne jegliche Kenntnis von Verkehrsregeln auf Gehwegen erlaubt ist?

Ähnliches gilt für Radfahrer. Radfahren auf Gehwegen und über Fußgängerampeln ist eher die Regel als die Ausnahme. Bei der mangelnden Infrastruktur mit Fahrradwegen auch kein Wunder, vielleicht sollte man hier ansetzen? In beiden Fällen fühle ich mich aber als Fußgänger tatsächlich bedroht. Auch als Autofahrer bin ich mittlerweile nicht nur mit dem Beachten der gültigen Verkehrsregeln (für Autos gibt es die nämlich) beschäftigt, nein, meine größte Aufmerksamkeit gehört mittlerweile den links und rechts vorbeifahrenden Fahrrädern. Die, teils ohne Anzeigen der Fahrtrichtung, in unangemessenem Tempo an mir vorbei über die Kreuzung fahren, ohne den Abstand einzuhalten, der von mir als Autofahrer gegenüber Fahrrädern gefordert wird.

Ich möchte nicht die eh schon viel zu große »Spaltung« in so vielen Fragen in diesem Land fördern, sondern mich mit meinen Ergänzungen dem Wunsch von Frau Rath auf ein gutes Miteinander anschließen. Und ich hoffe, dass nicht erst die immer weiter ansteigende Anzahl von Verkehrsunfällen zum Nachdenken anregt, sondern aktiv vonseiten der Gesetzgebung und jedes Einzelnen faire Bedingungen für alle Verkehrsteilnehmer geschaffen werden.

Eva Molitorisz, Reutlingen