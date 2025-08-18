»Es wäre dringend geboten, daran etwas zu ändern«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vielen Dank für Ihre kritische Darstellung zur Arbeit des Jugendamtes in Reutlingen. Wenn es stimmt, dass es für das Jugendamt keine Fachaufsicht gibt, dann bleibt die Frage nach der Funktion des Landesjugendamtes. Wozu dann diese Behörde? Für die Mitarbeiter des Jugendamtes ist es oft schwierig, vernachlässigte Kinder zu entdecken. Wenn das KiMiss-Institut feststellt »… im Jahre 2022 wurden 2.780 Fälle nicht erkannt oder nicht verfolgt«, dann wäre dringend geboten, daran etwas zu ändern. Auch in Reutlingen wurde im Jahr 2021über einen Prozess berichtet, dass die Kinder tatsächlich von ihren Erzeugern misshandelt, ge-schlagen, gepeinigt, eiskalt abgeduscht und zusammen mit Ratten und Wachteln in einem Zimmer gehalten wurden. Warum hat es so lange gedauert, bis die Kinder aus der qualvollen Situation befreit wurden? Viele Stellen, Ämter und Personen (Jugendamt, Kinderschutzbund, Kinderarzt, Schulleitung, Psychologische Beratung) haben davon gewusst. Warum hat niemand gehandelt? Jede beteiligte Person hätte Strafanzeige bei Polizei oder Staatsanwalt stellen können. Warum hatte niemand den Mut?

Das Grundgesetz schreibt in Artikel 6 den Eltern »das natürliche Recht und die zuvörderst obliegende Pflicht der Pflege und Erziehung« zu, doch »über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft«. Wer ist diese »staatliche Gemeinschaft«? Niemand! Der Staat müsste sein Wächteramt konkret benennen und nicht einer ungewissen »staatlichen Gemeinschaft« überlassen. Wenn Kinder in den ersten Lebensjahren vernachlässigt oder misshandelt werden, hat das Folgen für die Gehirnentwicklung. Wesentliche Synapsen werden nicht ausgebildet. Im Schulalter erscheinen sie als lernbehindert. Statt später für alle Inklusion zu fordern, wäre es notwendig, in den ersten Lebensjahren die Ausbildung der Gehirnstrukturen (Synapsen) nicht zu behindern.

Noch in den Sechzigerjahren wurden auch in unserem Land Familien mit Neugeborenen vom Gesundheitsamt aufgesucht und nachgeschaut, ob alles Notwendige vorhanden ist. Warum hat das aufgehört? In Finnland wird jede Familie nach der Geburt eines Kindes aufgesucht und mit einem Pappkarton bedacht, der gefüllt ist mit zahlreichen Dingen, die man für das erste Lebensjahr braucht.

Prof. Dr. Gerhard Klein, Pfullingen