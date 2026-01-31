»Es reicht zum Kassieren, aber nicht zum Kontrollieren«

Seit zwei Jahren zahlen wir Anwohner im Wohngebiet rund um das Krankenhaus Gebühren, um hier überhaupt noch parken zu dürfen. 2024 und 2025 waren es 120 Euro pro Jahr – 2026 nun 180 Euro, mit dem Hinweis auf »Verständnis für die schwierige Haushaltslage«. Das klingt zynisch, wenn man sieht, was wir dafür bekommen: Frust.
Kontrolliert wird so gut wie nie. Besucher des Krankenhauses (und andere) stellen ihre Autos selbstverständlich und kostenlos auf den Anwohnerparkplätzen ab – sie können ja auch keine Parkscheine lösen, denn im Anwohnerbereich gibt es richtigerweise keine Automaten.
Anfragen beim Ordnungsamt enden freundlich, aber folgenlos – mit dem Hinweis auf Personalmangel. Es reicht also zum Kassieren, nicht aber zum Kontrollieren. Wir sind hier – entgegen bereits geäußerter Annahmen – auch keine Luxusbewohner mit vollgestellten Garagen, sondern Menschen, die ihr Auto zum Arbeiten brauchen. Wenn eine Parkraumbewirtschaftung schon eingeführt wird, dann bitte auch mit fairer und regelmäßiger Kontrolle – oder wenigstens mit einer Kennzeichnung, die unübersehbar ist (zum Beispiel auf der Straße). Alles andere ist ein Affront gegenüber den Menschen, die hier leben – und zahlen.
Stefanie Stein, Reutlingen