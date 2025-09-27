»Es geht um tragfähige Lösungen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Es ist erstaunlich, dass man den kontroversen Standpunkt zum Thema Windenergieanlagen damit abschmettert, Scheinargumente und Plattitüden aufgedeckt zu haben, um dann selbst zu uninformierten Argumenten zu greifen. Der Artikel stammt erstens nicht aus der Feder der BI und zweitens hat die BI nicht nur über eine Online-Petition Unterschriften gesammelt, sondern auch vor Ort mit Papierlisten, damit alle, die besorgt sind, sich äußern können. Die Stimmen sind noch nicht ausgezählt und werden auf Doppelnennungen überprüft. Die Unterstellung, dass die BI ideologisch motiviert arbeitet, ist falsch. In der Petition und in allen Schreiben ist klar formuliert, dass es uns um den Standort und nicht generell um Windenergieanlagen (WEA) geht.

Durch den beschleunigten Ausbau von Energie wurden Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), die tiefer gehende Prüfungen zu Auswirkungen von WEA auf Schutzgüter einschließlich Menschen und ihre Gesundheit beinhalten, in ein vereinfachtes Verfahren übergeleitet. Dass darin eine Gefahr von vorschnellen Projektentwicklungen liegt, wird nicht nur von der BI so gesehen. Der Nabu hat in seiner Stellungnahme zur Umsetzung für REDIII für Wind an Land und Solarenergie kritisch auf dieses Thema hingewiesen. Der Projektierer hat die Chance genutzt, vor dem 30. Juni 2025 seinen Antrag beim Umweltschutzamt zu stellen, ohne noch einen Pachtvertrag unterzeichnet zu haben. Damit steht ihm frei, seine Gutachter zu wählen, ob zertifiziert oder nicht. Natürlich werden die technischen und umweltrelevanten Fakten geprüft, aber wie beschrieben nicht vertieft.

Im Abschlussbericht des Bundesumweltamts »Geräuschwirkungen bei der Nutzung von Windenergie an Land« wird bestätigt, dass eine höhere Belästigung durch Windenergieanlagen-Geräusche im Vergleich zu anderen Umgebungslärmquellen wie etwa dem Straßenverkehrslärm vorliegt. Die verbleibenden 4 Räder sollen im Wald stehen, in einem Naherholungsgebiet.

Der Stellungnahme des Nabu zum Vorranggebiet ist zu entnehmen, dass der Standort wegen überwiegend alter Baumbestände, Biotopbäume, geringer Windhöffigkeit, Greifvogelhorst als sehr kritisch zu sehen ist. Am Sauren Spitz wurden Vogelzählungen durchgeführt und 7 streng geschützte Vogelarten identifiziert, darunter der Milan, dessen Bestand in Ba-Wü, bevorzugt auf der Alb, ein Viertel der Population in Deutschland ausmacht.

Es ist unumstritten, dass wir in erneuerbare Energien investieren müssen und wir alle Verantwortung tragen. Das fängt schon damit an, wie wir miteinander umgehen. Es gibt nicht nur entweder oder, sondern etwas dazwischen, wo es keine einfachen Antworten auf komplizierte Fragen gibt. Wir sollten anfangen, uns zuzuhören und nicht zu beschimpfen. Es geht um tragfähige Lösungen, was die Speicherfunktion von Windenergie betrifft, was Möglichkeiten schafft, den Wind wirklich nutzen zu können. Bislang sind die Netze bereits mit Sonnenenergie überfordert und es wird darüber nachgedacht die privaten Anlagen zu entkoppeln. Wir hinken mit technischen Lösungen hinterher, jede Gemeinde versucht Nutzen aus den Anlagen zu ziehen, da geht es gar nicht mehr um erneuerbaren Strom. Jeder reißt eine Baustelle auf, wir denken nicht vernetzt und im Miteinander. Niemand sollte meinen, die einzig wahre Lösung zu präsentieren, wir auch nicht. Wir sind eine Bürgerinitiative für die Betroffenen in Bronnweiler. Wir sind Menschen, die sich intensiv mit dem Thema Windkraft beschäftigt haben und unter Abwägung der Fakten zu dem Schluss gekommen sind, dass der Standort am Käpfle, in der Nähe zum Menschen, für Windräder dieser Dimension mit den Auswirkungen auf Mensch, Tier und Natur, nicht tragbar ist.

Oktavia Eichel, Bürgerinitiative Bronnweiler