»Es bedarf dieser Zivilcourage«

Für den Leserbrief möchte ich mich bei Herrn Bauer bedanken. Er schreibt, dass er schon zweimal eine AfD-Veranstaltung besucht hat, wobei er offensichtlich kein AfD-Wähler ist. Erstens finde ich es mutig, eine derartige Veranstaltung zu besuchen und sich damit unter Menschen zu begeben, die am gegenteiligen Ende der eigenen Gesinnung stehen. Zweitens bedarf es genau dieser Zivilcourage, sich mit dem Agieren und dem (rhetorischen) Repertoire einer solchen Partei auseinanderzusetzen, um gerüstet zu sein für die entsprechende Gegenargumentation.

Ich halte es für wichtig, gegen Menschenverachtung und Polemik Position zu beziehen. Die AfD schafft es immer wieder, laut und aggressiv schlechte Stimmung zu verbreiten. Wir sollten ihr den Nährboden für diese ungute Saat entziehen, indem wir uns klar positionieren für Menschenwürde und für konstruktive Arbeit.

Birgit Wöhrer, Ofterdingen