Mit der Verteuerung des »Deutschlandtickets« um 28,6 Prozent von 49 auf 63 Euro innerhalb eines Jahres – und entgegen dem Wahlversprechen der Regierungskoalition – wird das ursprünglich gut gemeinte Umwelt- und Klimaprojekt über kurz oder lang zu Grabe getragen. Schon bei der Verteuerung im Juli auf 58 Euro haben eine Million Nutzer gekündigt, darunter vor allem Jüngere. Man kann das ursprüngliche »49-Euro-Ticket« getrost als ein erstes prominentes Opfer des Militarisierungs- und Rüstungswahns sehen.

Bei einem Rüstungshaushalt von 86 Milliarden Euro für das laufende Jahr und zukünftigen Haushalten, bei denen etwa 45 Prozent des Gesamtetats alleine für Rüstung versenkt werden, werden noch viele schöne und gut gemeinte Projekte sterben, soweit sie nicht militärisch relevant sind. Die ohnehin schon klammen Stadtsäckel der Kommunen werden weiter ausgetrocknet und die Gemeinden werden sich noch schwerer tun, ihren Aufgaben nachzukommen.

Intakte Schulgebäude, Kultureinrichtungen, Schwimmbäder und die Förderung umweltfreundlicher Mobilität? Das alles lässt sich kaum als relevant für die militärische Infrastruktur verkaufen. Und die Regionalstadtbahn? Für mich steht noch lange nicht fest, ob das RSB-Neckar-Alb Projekt bezüglich Finanzierung tatsächlich »in trockenen Tüchern« ist, wie das Verkehrsminister Winfried Hermann kürzlich erwähnte. Oder ob nicht an dem Projekt so lange an allen Ecken aus Kostengründen gekürzt und geknabbert wird, bis – ähnlich wie beim 49-Euro-Ticket – nicht mehr viel übrig ist von der ursprünglich großartigen Idee. Für Truppen- oder Panzertransporte ist sie ja kaum zu gebrauchen.

Peter Stary, Reutlingen