»Er schützt Menschenrechte nicht«

Donald Trump hat den Friedensnobelpreis nicht verdient, weil er Menschenrechte nicht schützt! Er bewundert Putin, weil er genauso handeln möchte, den Staat nach seinem »Rechtsverständnis« umkrempeln und alle unsere Werte infrage stellen. Genauso haben die Sowjets nach 1945 in der DDR und allen anderen Ostblockstaaten gehandelt. Viele wurden getötet, viele ließen sich für Vorteile »überzeugen«, viele gingen für ihre Überzeugung in Gefängnisse, andere hatten Glück und konnten flüchten. Ein Trump als Friedensnobelpreisträger verhöhnt alle die für unsere Werte gestorben sind, zum Beispiel Alexander Nawalny.

Peter Engelke, Reutlingen