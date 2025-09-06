»Engpass Ortsnetzstationen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Herr Dr. Staiger ärgert sich darüber, dass vor ein paar Jahren bei der Erneuerung von Versorgungsleitungen in seiner Wohnumgebung offenbar keine Leitungsverstärkung stattfand und es vermeintlich deshalb jetzt Probleme beim Anschluss von Ladestationen, Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen gebe. In den allermeisten Fällen sind im Reutlinger Stadtgebiet allerdings nicht die Leitungen selbst der Engpass, sondern vielmehr die mittlerweile zu schwachen Ortsnetzstationen – in Walddorfhäslach werden beispielsweise derzeit 20 neue Trafostationen geplant. Gemäß Aussage der Stadtwerke Reutlingen und der FairNetz werden bei Leitungsmaßnahmen immer die vorliegenden Ausbauziele und -erwartungen berücksichtigt. Dabei werden die Leitungsquerschnitte allerdings mit dem tatsächlich erwarteten Bedarf der kommenden Jahre abgeglichen, denn keiner von uns will Fehlinvestitionen durch übermäßigen Netzausbau über die Netzentgelte bezahlen. Offenbar waren bei der von Herrn Staiger beobachteten Versorgungsleitungserneuerung die bisherigen Leitungsquerschnitte auch für den zukünftigen Bedarf ausreichend.

Dr. Martin Schöfthaler, Betzingen