»Einsparung auf Kosten der Bildungsmöglichkeit«

Mit großer Besorgnis habe ich von der drohenden Schließung unserer Zweigstelle erfahren. Diese Entscheidung würde nicht nur die kulturelle Landschaft unserer Gemeinde erheblich beeinträchtigen, sondern vor allem die Lebenswelt unserer Kinder nachhaltig negativ beeinflussen.

Die Bibliothek ist weit mehr als nur ein Ort, an dem Bücher ausgeliehen werden. Sie ist ein Raum der Begegnung, des Lernens und der kreativen Entfaltung. Für viele Kinder ist sie ein Rückzugsort, an dem sie sich zurückziehen, lesen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Die Schließung würde bedeuten, dass zahlreiche Kinder den Zugang zu einer Vielzahl von Bildungsmaterialien verlieren, die für ihre persönliche und akademische Entwicklung von entscheidender Bedeutung sind.

Gerade in Zeiten digitaler Ablenkungen ist es wichtig, dass Kinder die Möglichkeit haben, in einer ruhigen und anregenden Umgebung zu lernen. Die Bibliothek fördert nicht nur die Lesekompetenz, sondern auch die sozialen Fähigkeiten, indem sie Veranstaltungen wie Lesungen, Workshops und Freizeitveranstaltungen anbietet. Diese Aktivitäten tragen dazu bei, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und das Interesse an Literatur zu wecken.

Darüber hinaus ist die Bibliothek ein wichtiger Ort für die Vermittlung von Medienkompetenz. In einer Welt, in der Informationen zunehmend digitalisiert werden, ist es unerlässlich, dass Kinder lernen, kritisch mit Medien umzugehen. Die Bibliothek bietet die nötige Unterstützung und Schulungen, die sie benötigen, um sich in dieser komplexen Informationslandschaft zurechtzufinden.

Die Schließung der Bibliothek würde nicht nur den Verlust eines wertvollen Bildungsangebots bedeuten, sondern auch die Chancengleichheit gefährden. Kinder aus einkommensschwächeren Familien haben oft nicht die gleichen Möglichkeiten, Zugang zu Büchern und Lernmaterialien zu erhalten. Die Bibliothek ist ein Ort, an dem jeder, unabhängig von seinem sozialen Hintergrund, die Möglichkeit hat, sich weiterzubilden und zu wachsen.

Ich appelliere an alle Entscheidungsträger, die Bedeutung unserer Bibliothek für die Kinder und die gesamte Gemeinde zu erkennen und alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um diese wertvolle Einrichtung zu erhalten.

Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Kinder auch in Zukunft einen Ort haben, an dem sie träumen, lernen und sich entfalten können.

Sandra Zimmermann, Reutlingen-Mittelstadt