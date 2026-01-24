»Einmalige Chance nutzen!«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Endlich gibt es konkrete Pläne, wie mit der Verlegung des Bahnhofs in Bad Urach die Fehler aus der Vergangenheit ausgebügelt werden können. Die unsägliche Umsteige-Situation durch den engen Fußgänger-Tunnel kann damit hoffentlich der Vergangenheit angehören. Besonders Personen mit Fahrrädern, mit Kinderwagen und schwerem Gepäck sehnen sich nach einem Umstieg der kurzen Wege zwischen Zug und Bus, ganz zu schweigen von mobilitätseingeschränkten Personen.

Auch die vom Zweckverband vorgeschlagene Beibehaltung der jetzigen Bahnanlagen ist ein zukunftsweisender Gedanke: Statt Parkplätze mit Parkwächtern für Tausende von Autos vorhalten zu müssen, können zum Beispiel beim Schäferlauf Ersatzzüge hinterstellt werden, damit die Fahrgäste bequem an- und abreisen können. Bad Urach hat ja das Glück der kurzen Wege in die Innenstadt.

Und – wer weiß? Wenn die Schienen schon mal auf der richtigen Seite liegen, dann reift unter Umständen auch der Gedanke, die Bahn zu verlängern bis zur Festhalle und zu den Schulen.

Peter Elwert, Reutlingen