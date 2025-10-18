»Einladung zum Rostbraten«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sehr geehrter Herr Kiefer, liebe Damen und Herren von der Bürgerinitiative, wir haben uns aufrichtig gefreut, als im Sommer vor zwei Jahren mit einem großen Plakat auf einem Ladewagen auf die Ansiedlung von Amazon in Hengen aufmerksam gemacht wurde. Seither ist viel Zeit vergangen und es haben viele Gespräche und Veranstaltungen stattgefunden. Ich denke, wir haben es vor allem Ihrer Initiative, Ihrem Engagement und Ihrer Ausdauer zu verdanken, dass wir nun am 9. November über die Sache abstimmen können. Ganz frei und unbefangen. Nun sind wir Bürger keine Organisation, die einen Preis verleihen könnte. Wir können uns aber herzlich bei Ihnen bedanken und sie dadurch ehren, dass wir die drei Mitglieder des Vorstands ihrer Initiative auf den Sanstag, 8. November, zu einem Rostbraten in ein Restaurant nach Bad Urach einladen. Wenn es Ihnen recht ist, reservieren wir für Sie.

Alfred Rupp, Bad Urach