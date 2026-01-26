»Einfach mal lesen!«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Maximilian Gerner, der Direktkandidat der AfD für den Landkreis Reutlingen, äußerte sich im Gespräch mit dem GEA zum 9-Punkte-Wahlprogramm der AfD. Die Partei sieht sich gerne als wahre Hüterin von Demokratie und Meinungsfreiheit. Doch laut Wahlprogramm und Herrn Gerner will die AfD in der Politik »einfach mal machen« – auch dann, wenn das »Machen« im Widerspruch zu EU- und Bundesgesetzen oder zu Grundsätzen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht.

So steht in Punkt 6 des Wahlprogramms, »Innere Sicherheit wiederherstellen«, dass eine AfD-Landesregierung in den ersten 100 Tagen »Richtlinien für Staatsanwälte« in Bezug auf das Strafmaß bei »notorischen Gewalttätern« erarbeiten wird, in denen sie das Strafmaß »zwingend« vorgibt.

Unsere Demokratie beruht auf der Ge-waltenteilung. Da kann und darf die Exekutive der Judikative keine Weisungen geben! Diese Gewaltenteilung verhindert Machtmissbrauch und schützt uns Bürger vor Willkür. Außerdem – die Behauptung, »notorische Gewalttäter« würden durch unsere »Kuscheljustiz« nicht angemessen bestraft, wird auch durch die ständige Wiederholung von AfD-Politikern nicht richtig.

Interessant in diesem Zusammenhang von Recht und Gesetz ist unter anderem auch Punkt 7 des Wahlprogramms, »Demokratie und Meinungsfreiheit schützen«. Die AfD schreibt: »In einer echten Demokratie darf das freie Wort nicht zur Straftat erklärt werden.« Darum sollen »die Staatsanwaltschaften dazu verpflichtet« werden, Ermittlungsverfahren »bei bloßen Äußerungsdelikten – insbesondere im digitalen Raum – ... die allein wegen Meinungsäußerungen ge-führt werden, ... einzustellen«. Auch hier gilt – durch ständige Wiederholung wird eine falsche Behauptung nicht richtig! In Deutschland darf jede und jeder die Meinung – satirisch (auch als Meme!), abstrus, unlogisch, auf »alternativen Fakten« beruhend ... mündlich und schriftlich frei äußern.

Es ist eine Lüge, wenn die AfD behauptet, dass die Staatsanwaltschaft bei freien Meinungsäußerungen oder »bloßen Äußerungsdelikten« ermittelt. Nicht akzeptabel in unserer Demokratie – und darum eventuell auch strafbar – jedoch von Meinung, Widerspruch, sachlicher Auseinandersetzung, Streitgespräch ... deutlich unterscheidbar – sind Verleumdungen, Bedrohungen, Beleidigungen, Hass und Hetze auch im Netz und so weiter. Hier hat jede und jeder das Recht, strafrechtlich dagegen vorzugehen. Und das ist gut so!

Unser Recht und unseren Rechtsstaat müssen wir bewahren und gegen alle Politiker, die »Politik auch einfach mal« nach ihren Regeln »machen« wollen, verteidigen! Das Wahlprogramm bietet noch viele Beispiele für »einfach mal machen«, das meiste gleich in den ersten 100 Tagen. Trump lässt grüßen. Meine Bitte – einfach mal lesen!

Irene Scholz, Reutlingen