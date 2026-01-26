»Eine Vision, in welche Richtung es gehen könnte«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein paar Gedanken zur »Mobilitätsdrehscheibe-Bad Urach« und zur Barrierefreiheit, über die im technischen Ausschuss vom 13. Januar 2026 noch nicht laut nachgedacht wurde: Ein Halt der Ermstalbahn auf dem Bad Uracher Busbahnhof würde uns in Sachen Inklusion und Barrierefreiheit ein großes Stück voran bringen. Wenn wir den ÖPNV attraktiver gestalten wollen, dann brauchen wir einen ÖPNV für alle Menschen, der unabhängig von Beeinträchtigungen nutzbar ist. Inklusion im ÖPNV kommt nicht nur Menschen mit Behinderungen zugute, sondern auch Senioren, vorübergehend mobilitätseingeschränkten Menschen (zum Beispiel nach einem Beinbruch) oder Eltern mit Kinderwagen.

Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) schrieb übrigens eine vollständige Barrierefreiheit bis zum 1. Januar 2022 vor. Auch die UN-Behindertenrechtskonvention untermauert dies. Die Realität sieht allerdings anders aus, und der Weg ist noch weit. Trotz der gesetzlichen Vorgaben fehlt es immer noch an einer durchgängigen Barrierefreiheit im ÖPNV. Barrierefreiheit ermöglicht unabhängige Mobilität und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, statt einen Teil der Gesellschaft auszuschließen. Sie verbindet damit Umweltziele gleichzeitig mit sozialen Zielen. Durch den »Babyboomer-Effekt« wird die Zahl der mobilitätseingeschränkten Menschen und der fahruntauglichen Personen in den nächsten 20 Jahren deutlich zunehmen. Die Überalterung unserer Gesellschaft wird zu einem tief greifenden Wandel der Mobilitätsbedürfnisse führen. Deshalb braucht es neue und innovative Lösungsansätze. Auch deshalb wurden im »Mobilitätskonzept 2035« neue Vorschläge angedacht!

Stattdessen verharren konservative Mehrheiten immer noch in den Planungen der 70er-Jahre, in denen Städte für Autofahrer geplant wurden. Aber wann, wenn nicht jetzt, sollten wir alle Mitmenschen der Gesellschaft mit in weitere Planungen einbeziehen? Ist es wirklich wichtig, auch in Zukunft uneingeschränkt Auto zu fahren? Ist es »nicht zumutbar« Autofahrern ein paar Sekunden ihrer kostbaren Lebenszeit »abzuzwacken«?

Da es sich bei den Lösungsvorschlägen der Gemeinderatsdrucksache 4/2026 um eine Überquerung der Bundesstraße durch die Bahn handelt, hat der Bund hier ein gehöriges Wörtchen mitzureden bei der Planung und der Umsetzung. Die endgültige Lösung der Maßnahme wird dann in die Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) aufgenommen. Da dies aber nicht die einzige Maßnahme in ganz Deutschland ist, die zu finanzieren wäre, können so aber schnell 20 Jahre oder mehr ins Land gehen (zum Beispiel Bedarfsplanung, Planfeststellung, Beteiligung, Einwände, Genehmigungen, Bereitstellung finanzieller Mittel, Bau).

Bei Vorhaben unter 5 Millionen Euro dürfte zwar das Regierungspräsidium Tübingen entscheiden, aber diese Mittel werden nicht ausreichen. Eine Untertunnelungslösung wäre nicht nur wesentlich teurer als eine Überquerungslösung, sondern wirft zusätzlich neue Probleme auf. (Zufahrt Freibad und Bismarckstraße).

Das »Mobilitätskonzept 2035« und somit die »Mobilitätsdrehscheibe« sind somit zu aller erst einmal eine Vision, in welche Richtung die Reise hingehen könnte beziehungsweise eine Absichtserklärung. Es wird weder ein Baubeschluss gefasst, noch geht es um die Bewilligung finanzieller Mittel. Warum man gegen so etwas stimmen sollte, erschließt sich mir nicht.

P. S. Unsere Welt von morgen beginnt jetzt!

Sabine Bittner, Bad Urach