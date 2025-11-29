Bitte aktivieren Sie Javascript

Wenn man an der Bushaltestelle Heutal in Holzelfingen steht und die ersten Windräder im Bau vom Hohfleck, die über fünf Kilometer Luftlinie entfernt sind, sieht, weiß man, warum die Gegner der Anlagen gekämpft haben. Das Märchenschloss vom Lichtenstein verschwindet als ein » Schlösschen« unter den gigantischen Windrädern. Eine traurige Ansicht in unseren schönen Alblandschaft, die für Mensch und Natur so wertvoll ist. Ich hoffe, dass dies allen bewusst ist, die mit ihrer Entscheidung für solche Anlagen und Zerstörung unserer Natur verantwortlich sind.

Hartmut Leibfritz, St. Johann