»Eine positive Überraschung«

Kürzlich hatte ich einen Termin im Bürgeramt zur Neu-Ausstellung meines abgelaufenen Reisepasses. Ein Passbild wollte ich auch noch vor Ort machen lassen. Als ich kam, war die aufgerufene Nummer schon höher als die mir zugewiesene, was gleich mal für Herzklopfen sorgte. Bin ich doch zu spät? Da war es klasse, dass zwei Helfer am Eingang schon mal die Ankommenden sortierten und Fragen beantworteten. Mir wurde auch sofort gezeigt, wo ich das Passbild machen lassen kann, und ich wurde dabei unterstützt. Auch am Schalter war alles sehr nett und unkompliziert. Selten habe ich mich bei Behörden in der letzten Zeit so gut aufgehoben gefühlt …und nach 20 Minuten habe ich das Rathaus wieder verlassen. Danke an das nette Bürgeramt-Team! Mir kam wirklich die Kampagne in den Kopf: Reutlingen kannst du wohl doch lieben!

Angela Schmid, Reutlingen