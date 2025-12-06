»Eine ganz normale Bahnfahrt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wir Bürgerbusfahrer aus Wannweil wollten am 3. Dezember nach Ulm zum Weihnachtsmarkt und zur Stadtbesichtigung fahren. Natürlich wollte die Mehrheit mit dem Zug fahren, weil das ja viel entspannter wäre als mit dem eigenen Bürgerbus. Um 7.48 Uhr fuhr der Zug nach Reutlingen. Dort mussten wir umsteigen in den SEV-Bus nach Nürtingen. Der Bus kam 10 Minuten später. Umsteigezeit in Nürtingen wären 12 Minuten. Da wir jetzt nur 2 Minuten Zeit hatten, mussten wir mit schnellen Schritten zum Bahnhof eilen.

Auf Gleis 2 angekommen, konnten wir nur noch die Rückleuchten des Zuges sehen. Der Zug ist wahrscheinlich leer, aber absolut pünktlich abgefahren und konnte somit nicht auf den Zubringerbus warten. Auf der Rückfahrt genau dasselbe Spiel. Der Zug von Wendlingen nach Nürtingen hatte 6 Minuten Verspätung. Umsteigezeit wären 8 Minuten. Wir wieder fast rennend zur Bushaltestelle. Und wieder fuhr uns der SEV-Bus vor der Nase weg. Wahrscheinlich wieder leer aber wieder absolut pünktlich. Als wir dann mit dem nächsten SEV-Bus endlich in Reutlingen um 21.50 Uhr ankamen, wäre die Regionalbahn um 22.04 Uhr nach Wannweil gefahren. Wie gesagt: »wäre«. Doch um 22 Uhr kam die Nachricht, dass die RB nach Wannweil heute ausfällt. Also mussten wir mit 3 Taxis nach Wannweil fahren. Jedes Taxi kostete 30 Euro. Thank you for travelling with Deutsche Bahn. Das nächste Mal am besten mit dem Bürgerbus. Der ist immer pünktlich.

Willi Schönthaler, Wannweil