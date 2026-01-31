»Ein Ort in Aufruhr«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ungläubiges Kopfschütteln beim Neujahrsempfang der Gemeinde Walddorfhäslach, als die Rathauschefin ihr neues Projekt vorstellte – einen Supermarkt an einem dafür denkbar ungeeigneten Platz anzusiedeln, nämlich in Walddorf vor der Koppel des Reitvereins und in unmittelbarer Nachbarschaft eines bestehenden Supermarktes und zweier Geschäfte, einer Bäckerei (Treiber) und einer Metzgerei (Schneider).

Zur bestehenden Situation: Im Ortsteil Häslach gibt es keine Metzgerei mehr, nachdem Herr Rein sein Geschäft im Oktober geschlossen hat. Es gibt auch kein Lebensmittelgeschäft mehr, nachdem die Familie Müllerschön schon vor Jahren ihres geschlossen hat. In Walddorf dagegen gibt es bereits drei Bäckergeschäfte (Treiber auch an der Bullenbank) und Schmid in der Ortsmitte! Ferner existiert ein Supermarkt in unmittelbarer Nähe zum vorgesehenen Standort in der Nähe des Reitwegs und der Netto-Markt an der Bullenbank.

Was hat wohl die Rathauschefin bewogen, vor der Anlage des Reitvereins einen Supermarkt vorzusehen, wohl wissend, dass sich Pferdehaltung und Verkehrsdichte daneben absolut nicht vertragen: Pferde sind Fluchttiere, und Supermärkte sind kein geeigneter Ort für Pferde, die Platz, Ruhe, eine spezifische Umgebung und Artgenossen benötigen. Sie gehören auf die Weide und in den Stall, nicht neben einen Supermarkt! Wäre es nicht naheliegender, sich statt eines dritten Supermarktes um die Infrastruktur in Häslach zu kümmern, sich beispielsweise um einen Lebensmittel-Selbstbedienungsladen zu bemühen? Es gibt eigentlich nur einen Grund für dieses zurecht umstrittene Projekt, der auch beim Empfang angeklungen ist: das liebe Geld! Da der vorgesehene Platz als einzige große zusammenhängende Fläche der Gemeinde gehört, lockt bei Veräußerung der Fläche eine erwartbar hohe Einnahme! Wie der Reitverein dastehen würde, scheint unerheblich zu sein. Er wurde kalt erwischt.

Angela Madaus, Walddorfhäslach