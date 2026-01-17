»Direkte Strecke durch Schönbuch«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Zugverkehr auf der Strecke Stuttgart-Reutlingen-Tübingen ist ein ewiges Ärgernis. Und kann und wird nie besser werden. Es leben einfach zu viele Menschen an dieser Bahnstrecke. Eine Erweiterung ist auch nicht möglich, da alles zugebaut ist. Die einzige Lösung wäre meines Erachtens die Reaktivierung der Bahnstrecke durch den Schönbuch, also Leinfelden (Siebenmühlental) – Waldenbuch mit Erweiterung nach Tübingen, also die direkte Strecke, mit späterer optionaler Anbindung an die bestehende Linie Dettenhausen-Böblingen. Das würde die überlastete Strecke Stuttgart-Reutlingen-Tübingen entscheidend entlasten. Leinfelden ist U-Bahn- und S-Bahn-Station nach Stuttgart und zum Flughafen, also bestens angebunden. Die GEA-Redaktion sollte sich damit mal beschäftigen.

Karl-Martin Wörz, Hohenstein