»Dieses Stück Freiheit lassen wir uns nicht nehmen«

Eine Reduzierung auf eine erträgliche Lärmbelastung auf der B 28 ist an die Stadtverwaltung schon vor vielen Jahren herangetragen worden. Betroffen ist die Wildermuthsiedlung und Gebiete von Betzingen.

Ausreden haben die Verwaltungen zuhauf gehabt. Lange Zeit wurde über die Zuständigkeit zwischen Ordnungsamt und Regierungspräsidium geredet. Dann er-kannten die Behörden, wegen eines Streifens Gewerbegebiet ist eine Lärmreduzierung ausgeschlossen. Lärm hält sich nicht daran, Behörden beißen sich an Vorgaben fest, zuletzt werden Grünstreifen oder wie an der B 27 das Verkehrsaufkommen herangezogen, mit der begründet wird, es sei alles rechtens, wir können nichts tun, zu wenig los, sind ja nur 22 Stunden Lärm. Ist dieses (nicht)Handeln nicht ziemlich extrem?

Unsere Kreis- und Landespolitiker halten sich vornehm aus diesem Thema heraus. Ich frage mich, welche Seilschaften die Behörden mit der Lobby »Letzte Freie Meile Schwaben« haben. Sind Behörden nicht verpflichtet, ihre Anwohner zu schützen, oder schützt man nur ihre besten Freunde und Verbindungen? Warum gibt es Tempo 80 Pkw/60 Lkw auf der B 312 bei Wendlingen, oder Tempo 80 in Karlsruhe? Da geht es doch. Ist ja einzusehen, als Ausgleich für die vielen schrecklichen 30er-Zonen-Rotphasen und Pförtnerampeln, Zeitverlust von Minuten, der mit der Freien Meile wieder eingeholt werden kann, wenn es auch nur um Sekunden handelt, Hauptsache schnell mit laut.

Ich rechne nicht mit einer Besserung für uns Anwohner. Man schmückt sich halt lieber mit der »Letzten Freien Meile« für Hin-und-weg-Rasende als sich um die Anliegen aller eigenen Anwohner zu kümmern.

Bernd Klose, Reutlingen