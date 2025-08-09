»Diese Vorwürfe weise ich zurück«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit großem Erstaunen habe ich den Kommentar »Amazon-Zoff in Hengen – Maß und Ziel verloren« vom 27. Juni 2025 im Reutlinger General-Anzeiger zur Kenntnis genommen. Darin wird behauptet, das Bürgerforum Hengen habe »von Anfang an mit Fake News gearbeitet« und ich als »inoffizieller Kopf« hätte »schon beim ersten Infotreffen im August 2024 alternative Fakten in die Welt gesetzt«. Diese pauschalen Vorwürfe weise ich entschieden zurück.

Diese Äußerung trifft mich tief. Sie erweckt den Eindruck, ich hätte vorsätzlich falsche Informationen verbreitet. Dies entspricht nicht der Wahrheit. Richtig ist, dass ich mich gemeinsam mit anderen engagierten Bürgerinnen und Bürgern kritisch mit der geplanten Ansiedlung von Amazon in Bad Urach auseinandersetzte. Meine öffentlichen Aussagen beruhen auf dem damals zugänglichen Informationsstand, der durch mangelnde Transparenz seitens der Stadt geprägt war. Im ab Oktober 2024 ausgelegten Bebauungsplan Rübteile II waren mehrere kleinere Gewerbeplätze zu einem großen Baufeld zusammengefasst, das ersichtlich für Amazon vorgesehen wurde. Unter den weithin intransparenten Umständen kann von »Fake News« meinerseits oder gar einer gezielten Desinformation keine Rede sein.

Die anfängliche Intransparenz brachte das Engagement des Bürgerforums hervor. Schließlich führte sie zum inzwischen durchgeführten Bürgerbegehren drei verantwortlicher Privatpersonen, zu denen ich gehöre. Aktuell scheint die ganze Entwicklung zu einem Bürgerentscheid zu führen, mit dem sicherlich die Stadt, die Verantwortlichen des Bürgerbegehrens sowie die engagierten Bürger des Bürgerforums Hengen gut leben können.

Es ist zudem unzutreffend, mir durch die Formulierung in Ihrem Kommentar den Anschein einer Verantwortlichkeit für Flugblätter oder Beiträge zu geben, mit denen ich inhaltlich nichts zu tun hatte. Ich bin weder deren Verfasser, noch trage ich eine generelle Verantwortung für sämtliche Äußerungen oder Handlungen des Bürgerforums. Mein Anliegen war und ist es, zu einer offenen, sachlichen und transparenten Diskussion beizutragen. Inhaltliche Kritik ist selbstverständlich legitim – die pauschale Unterstellung, ich würde bewusst mit »Fake News« arbeiten, überschreitet jedoch die Grenze sachlicher Auseinandersetzung. Ich wünsche mir eine faire und differenzierte Berichterstattung.

Hermann Kiefer, Bad Urach-Hengen