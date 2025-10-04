»Die Verbesserungen sind offensichtlich«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Artikel ist in Teilen missverständlich, bedarf deshalb folgender Ergänzungen: Von den »rund zehn Zuhörerinnen und Zuhörern« der Ortschaftsrats-Sitzung waren zwei Personen aus dem evangelischen Kirchengemeinderat beziehungsweise Kita-Beirat, eine aus dem Elternbeirat und eine die Leiterin des Bolbergkindergartens, Stephanie Beck. Diese vier kamen also aus beruflichen beziehungsweise ehrenamtlichen Gründen. Von den sechs übrigen haben drei ihr Rederecht nicht beansprucht, zwei sich sehr kritisch gegenüber Kirche allgemein und Stadt geäußert, eine Mutter dagegen sehr positiv zur jüngeren Entwicklung des Kindergartens unter der Leitung von Frau Beck. Von keinem dieser Wortbeiträge berichtet der Artikel. Auch nicht von denen von Frau Beck oder von meiner Person.

»Öschingen ist und bleibt das Sorgenkind.« So zitiert der Artikel das »Fazit« der Stadt mit Bezug auf den Kindergarten, wie schon in einem Artikel vom November 2024. »Sorgenkind« trifft weder die Sache, noch hilft dieses Schlagwort weiter. Frau Beck führt die Kita derzeit meisterhaft aus einer bereits lange währenden Personal-Krise. Die Verbesserungen, seit sie die Leitung innehat, sind offensichtlich. Ihr Ruf bei den Eltern ist bestens. Vielleicht hätte ja die freie Personalstelle, die die Not der fehlenden Kita-Plätze mitverursacht, schon längst besetzt werden können, wenn nicht unbedacht in der Region vom »Sorgenkind« geredet würde. Als Beobachter der Situation wünsche ich mir mehr Umsicht und Vertrauen in den bereits begonnen Weg.

Pfarrer Dr. Clemens Hägele, evangelische Kirchengemeinde, Öschingen