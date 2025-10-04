»Die Stadt und alle Bürger profitieren davon«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Windkraftanlagen auf dem Käpfle sind eine erhebliche wertschöpfende Investition in unserer Region. Die Stadt und damit alle Bürger profitieren davon in Form von Pacht- und Gewerbesteuereinnahmen. Der Projektierer Schöller SI ist in Reutlingen ansässig und trägt zur regionalen Wirtschaftskraft bei. Die Anlagen haben eine Laufzeit von 25 bis 30 Jahren und müssen betrieben und instand gehalten werden. Das schafft dauerhaft Arbeitsplätze.

Eine nachhaltige regionale und damit günstige Energieversorgung wird in Zukunft immer mehr zum Standortfaktor werden. Erneuerbare Energien sind mittlerweile die kostengünstigste Energiequelle und damit Grundlage einer bezahlbaren Energieversorgung für Industrie, Handwerk und Privathaushalte. Da Sonne und Wind sich über das Jahr perfekt ergänzen, brauchen wir beides, auch in Reutlingen. Wir sind in unserer Energieversorgung immer noch in hohem Maße abhängig vom Import fossiler Energie. Die Windkraftanlagen sind ein Beitrag zu unserer energetischen Unabhängigkeit. Darüber hinaus werden durch den Import fossiler Energieträger unserer Volkswirtschaft jährlich zig Milliarden Euro entzogen, dieses Geld wird buchstäblich verbrannt. Eine Windkraftanlage liefert 25 Jahre lang Strom und ist anschließend immer noch da und kann weiter betrieben oder zu großen Teilen recycled werden.

Die Anlagen sind ein Beitrag zur Erreichung unserer Klimaziele. Der vom Menschen gemachte Klimawandel ist real und gefährdet nicht nur unsere Lebensgrundlage sondern wird durch seine Auswirkungen (zum Beispiel Extremwetter-Ereignisse) auch immense Kosten verursachen. Insbesondere die Forstwirtschaft ist betroffen: Dürre, Waldbrände, Schädlingsbefall geschwächter Bäume et cetera. Dies betrifft den Wald in seiner Gesamtheit und steht in keinem Verhältnis zu den relativ geringen lokalen Auswirkungen einer Windkraftanlage. In diesem Sinne ist eine Windkraftanlage letzten Endes auch ein Beitrag zum Schutz des Waldes und unseres gewohnten Landschaftsbildes. Cui bono? Es nützt uns allen, besonders unseren Kindern und Enkeln, für die wir nicht nur eine lebenswerte Umwelt, sondern auch eine nachhaltig starke Wirtschaft wollen, als Grundlage für ein gutes Leben. Die Windkraftanlagen tragen zu beidem bei.

René Boschert, Reutlingen