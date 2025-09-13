»Die Stadt sollte sich schämen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Stadt Metzingen sollte sich schämen, der AfD eine Halle zur Verfügung zu stellen, und somit Hassrednern eine Lobby zu bieten. Warum wehren sich die Firmenbosse der Outletcity nicht gegen diese geschäftsschädigende Maßnahme? Menschen aus aller Welt, die nach Metzingen kommen, werden das hoffentlich weiter verbreiten, dass eine als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei ausgerechnet in Metzingen auftreten darf. Und so mancher wird dann hoffentlich von einem Besuch in Metzingen Abstand nehmen. Demokratischen Parteien kann man so einen Auftritt möglich machen. Aber die AfD ist keine demokratische Partei. Die Anhänger in Metzingen sollten sich darüber im Klaren sein, diese Partei will unser schönes Deutschland in den Abgrund führen. Man kann mit unserer Regierung noch so unzufrieden sein, aber selbst die schlechteste Regierung ist kein Grund, um diese Partei zu unterstützen und zu wählen.

Gerlinde Bittinger, Gammertingen