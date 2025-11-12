Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei der Stadtbahnplanung geht es hin und her, Trasse hier, Trasse dort. Man weiß bis heute nicht, wie die Trassierung aussehen sollte. Beim Albaufstieg der B 312 sind auch schon etwa 50 Jahre vergangen und es ist außer 30er-Schildern nichts passiert! In meinen Augen ist dieses Projekt völliger Schwachsinn. Wenn das kommt, was geplant ist, haben wir 15 bis 20 Jahre Baustellen, Lärm, Dreck,Verkehrsbehinderungen, Häuser werden abgerissen … liebe Pfullinger und Reutlinger, wollt Ihr das wirklich? Es wird ein Millionengrab ausgehoben. Beispiel? Stuttgart 21. Hier sind schon Milliarden Euro versenkt worden, das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Von den Stadtbahn-Befürwortern wird uns erklärt, wie schön und bunt nachher alles ist. Die Rechnung müssen nachher wir bezahlen, denkt daran! In Tübingen hat der Gemeinderat, Herr Palmer vornedran, 40 Millionen Euro Schulden gemacht und »seine« Bürger dürfen es jetzt bezahlen.

Emil Martin, Reutlingen