»Die Qual vor dem Qualm«

Das Rauchen in der Öffentlichkeit ist eine Zumutung. Wir können keinen Supermarkt betreten, ohne uns vorher durch Rauchschwaden durchzukämpfen! Dasselbe gilt für alle Bushaltestellen, die unter Dach sind, die Hinweisschilder »Es geht auch ohne Rauch« sind richtig, bewirken aber relativ wenig!

Wenn ich im Reutlinger Ringelbach (Wäldlesweg) mit unserem Hund laufe, gehen vor mir oft Raucher, selbst wenn wir diese Überholen, werden sie uns wieder Einholen denn unser Hund muss Schnuffeln und bleibt öfters stehen. Als Tierliebhaber respektiere ich seine Bedürfnisse. Aber ich habe keine Möglichkeit, den Rauchern auf dem relativ schmalen Weg zu entkommen ... Bitte, wenn Sie nicht an Ihre Gesundheit denken, nehmen Sie Rücksicht auf die Nichtraucher.

Friedemann Zwissler, Reutlingen