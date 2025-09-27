»Deutschland braucht liberale, libertäre Strömung«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Hallo Herr Pflaumann, besten Dank für Ihren Leserbrief. Eine sehr treffende Analyse. Die FDP wurde in den letzten Jahren zu einer reinen Kaderpartei. Besser gesagt, ist sie von ihrem Führungszirkel zu einer gemacht worden. »Alles lässt sich ändern« plakatierte die Partei im Wahlkampf. Leider meinte sie damit offensichtlich nicht sich selbst. Das hier zwingend eine Änderung, ein Neustart die Partei selbst hermusste, hatte man nicht bemerkt. Weder im Hans-Dietrich-Genscher-Haus in Berlin noch im Landesverband Baden-Württemberg. Zu sehr war man intern mit der Verteidigung der eigenen Positionen, Posten und Pöstchen beschäftigt. »Fünf Prozent reichen auch«, sagten diejenigen, die sich über ihr jahrelang geschaffenes Netzwerk, einen »sicheren« Listenplatz unter den ersten sieben ausgehandelt hatten. Und es waren größtenteils genau auch diejenigen, die mit ihrem Schlingerkurs die Partei bereits 2013 vor die Wand gefahren hatten. Damals machten Sie sich schneller vom Acker, als dann man Liberalismus sagen konnte. Aber Deutschland braucht unbedingt eine liberale, eine libertäre Strömung. Eine Partei, die den Menschen zutraut, aber auch verlangt, ihr Leben allein für sich zu gestalten. Und Hilfe denen gibt, die das nicht so gut können. Eine Solidargemeinschaft im besten Sinne. Eine Partei, die dem Staat Rahmen vorgibt und auch Leitplanken setzt. Ein »Das regelt der Markt« allein reicht nicht. Einen Rechtsstaat, dem die Bürger vertrauen. Und einen unvoreingenommenen Staat, der jedem Steuerzahler und auch jedem Transferempfänger vertraut und nicht von vornherein Misstrauen entgegenbringt und unlautere Absichten unterstellt.

Es ist in der Parteienlandschaft – zwischen »Sozialismus und Bürgergeld für alle« bis »Remigrieren und Mauern hochziehen« – unbedingt Platz für eine Partei, die den Pluralismus, der auf freiem Gedankenaustausch basiert, verteidigt, die Freiheit des Einzelnen schützt und auf die Wahrung des Rechtsstaates achtet.

Dirk Mrotzeck, Reutlingen