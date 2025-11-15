»Der Polemik aufgesessen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Was für eine enttäuschende Entscheidung der Ortschaftsräte von Ohmenhausen, Bronnweiler und Gönningen. Man hat den Eindruck, sie sind der Polemik der Windkraftgegner aufgesessen. Ein ehemaliger Politiker sieht die Alb gefährdet, eine Leserbriefschreiberin, die schon öfters durch ihr »Internetwissen« aufgefallen ist, möchte lieber Kernkraftwerke haben, und der Rest fordert weiterhin seine Ruhe ein. Das ist das Deutschland im 21. Jahrhundert. Jeder schaut nur auf sich, alle sind natürlich für erneuerbare Energien – solange sie nicht vor der eigenen Haustüre stehen. Beachten wir auch das Ruhebedürfnis der Hauptstraßenanwohner, müsste jeder sein Auto in der Garage lassen – denn das verursacht tatsächlich Lärm, Feinstaub und Abgase. Und den Aufstand wollte ich hören, wenn an der Wiesaz ein Kernkraftwerk oder auf der Alb ein Atommüll-Endlager gebaut werden sollte. Nehmen wir uns doch alle ein wenig zurück und akzeptieren die dringend notwendigen Veränderungen. Wir alle benötigen Strom! Unzählige Menschen leben in unmittelbarer Nachbarschaft von Windkrafträdern und fühlen sich in keiner Weise gestört oder erkranken daran. Es kommt eben auf die Einstellung an.

Tanja Rau, Reutlingen