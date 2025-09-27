Bitte aktivieren Sie Javascript

Da die Entscheidung für eine der beiden Trassenvarianten in Pfullingen bereits diesen Herbst ansteht, hatten sich die Fraktionen des Pfullinger Gemeinderates dazu geäußert. Leider manche hinsichtlich der positiven Erwartung bezüglich der Stadtbahn mit angezogener Bremse.

Pfullingen und die Region werden durch die Stadtbahn einen hohen Mehrwert erfahren. Viele Fahrten mit dem Auto – oftmals im Stau – werden überflüssig, für etliche Personen wird ein Umstieg vom Auto auf die entspanntere Fahrt mit der Stadtbahn – zum Beispiel zur Arbeit – möglich werden. Die Chance einer die Region verbindenden Stadtbahn darf nicht vertan werden.

Über 80 Prozent der Baukosten schießen der Bund und das Land zu. Das kann man sich nicht entgehen lassen! Der langfristige Nutzen über Jahrzehnte hinweg sollte auch die überzeugen, die sich Sorgen über die Einschränkungen durch den Bau der Strecke machen. Fakt ist, dass die Verkehrsbelastung auf den Straßen in der Region Neckar-Alb an ihre Belastungsgrenze kommt. Ebenso Fakt ist, dass der Individualverkehr in hohem Maße klimaschädlich ist. In den meisten Autos sitzt meist nur eine oder mal zwei Personen. Ist das Auto am Ziel angekommen, steht es dort meist über Stunden nutzlos und ungebraucht rum. Das ist alles andere als effektiv. Eine voll besetzte Bahn ersetzt 150 Pkw.

Leider verschließt sich die FWV der Stadtbahn und lehnt diese generell ab. In der Stellungnahme zur Stadtbahn bezeichnet sie diese als Idee von gestern und sieht in autonom fahrenden Bussen die entscheidende Alternative. Die Stadtbahn ist jedoch alles andere als von gestern. Die Tram Trains sind hochmoderne und bequeme Fahrzeuge, die elektrifiziert (mit Ökostrom) fahren, sie können nahtlos zwischen Eisenbahn und Straßenbahnschienen wechseln und sind vergleichsweise leise. Der 15-Minuten-Takt nach Reutlingen und der 30 Minuten-Takt nach Tübingen, Bad Urach oder Engstingen sind attraktiv genug, um die Fahrten statt mit dem Auto mit der Stadtbahn – die ohne Stau durchfährt – zu absolvieren. Die prognostizierten autonom fahrenden Busse können dann mal, wenn sie einsatzbereit sind, sinnvoll eingesetzt werden, um die Menschen aus den Quartieren zu den Haltestellen der Stadtbahn zu bringen. Ein Ersatz für die Stadtbahn können diese nicht sein.

Die Stadtbahn ist dann am effizientesten, wenn sie tatsächlich von zahlreichen Fahrgästen genutzt wird. Dies wird passieren, wenn es genügend gut erreichbare, also möglichst zentral gelegene Haltestellen gibt und wenn sie relativ günstig bleibt. Auf Pfullingen angewendet bedeutet dies, dass die Stadtbahn im zentralen Verlauf durch die Innenstadt die meisten Menschen erreicht und an strategisch wichtigen Haltepunkten hält – und nicht randständig »vorbei« fährt. Als Nebeneffekt wird die Innenstadt dadurch belebter und die Pfullinger Hallen und das Freibad werden angeschlossen.

Dass die Menschen prinzipiell einen Umstieg tatsächlich annehmen würden, zeigen die Fahrgastzahlen, die um mehr als 20 Prozent zunahmen (davon etliche Neukunden), seit die kostenfreien Busfahrten an Samstagen eingeführt wurden. Auch wenn es die Stadtbahnfahrten nicht umsonst geben wird, kann ein attraktives Ticket-Angebot den Umstieg sehr fördern.

Somit wäre es wünschenswert, wenn die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte eine zukunftsorientierte und Pfullingen positiv prägende Entscheidung treffen, die Pfullingen in der Region mehr vernetzt, die dringend benötigte Mobilitätswende voranbringt und seine Bürgerinnen und Bürger staufrei, zügig und bequem – ohne Parkplatzsucherei – zu ihren Zielen bringt. Sollte uns diese Investition der (noch verbleibenden) Kosten und Einschränkungen während der Bauphase für so ein langfristiges lohnendes Unterfangen nicht wert sein?

Annedore Zeller, Pfullingen