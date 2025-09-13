»Das kann letztlich böse enden«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zitat aus Herrn Schrades Post vom 26. Juni 2025: »Was fehlt in der SPD: eine Säuberungswelle, gerne mit stalinistischer Brutalität«. Wie kommt man zu solcher Aussage.? Stalin als positiver Saubermann. Putin folgt ihm in Ansätzen. Ich vermute, Teile der AfD wünschen sich mal wieder einen, der Deutschland säubert von nichtdeutschen Elementen. Stalins Säuberungen haben Millionen Menschen den Tod gebracht, Millionen Vertreibungen und Inhaftierungen. Letztlich war die Vertreibung meiner Mutter aus Ostpreußen eine Folge der Säuberung Stalins. Die Deutschen raus aus nun russischem Gebiet.

Meine Mutter konnte mir erlittenes und gesehenes Leid durch die Vertreibung erzählen. Aus der DDR sind wir geflohen, weil mein Vater als Gegner des Regimes auf einer Todesliste stand. Ein Großonkel wurde erschossen. Alles Folgen der Säuberung mit stalinistischer Brutalität. Es ist ekelhaft, wie ein Stadt- und Kreisrat Herr Schrade eine solche Säuberung einer demokratischen Partei wünschen kann. Haben Teile der AfD vergessen, dass Stalins Säuberung auch eine ethnische Säuberung war, die auch die Ehtnie der Deutschen betraf?

Deutsche wurden getötet, vertrieben und verschleppt, weil sie Deutsche waren. Eine Folge war die Auswanderung vieler Deutschstämmigen aus Russland bis heute. Mir unbegreiflich, dass nicht wenige sogenannte »Russlanddeutsche« und Menschen aus dem Osten heute die AfD wählen, eine Partei, in der einer sich für andere eine Säuberungswelle mit stalinistischer Härte – und womöglich für ganz Deutschland – wünscht. Muss man vermuten, dass manche sich als Alternative für Deutschland Russland statt EU und Nato wünschen, ein Russland, in dem die Stalinverehrung neu belebt wird? Das kann für Deutschland und Deutsche letztlich böse enden. Für mich ist Herr Schrade mit solchem Gedankengut als Stadt- und Kreisrat untragbar. Er ist gefährlich für Demokratie und Freiheit. Für ihn und ähnlich Denkende sollte es weder Platz noch Spielraum in demokratisch gewählten Gremien geben.

Bernd Küster, Reutlingen