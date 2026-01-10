Bitte aktivieren Sie Javascript

Es wird viel gemeckert in letzter Zeit. Ein Grund mehr für mich, auch mal ein Lob loszuwerden. Oder zwei. Positiv überrascht war ich, wie schnell und unkompliziert (persönliches Erscheinen war nicht nötig) mein Führerscheintausch vonstattenging!

Und immer wieder stelle ich fest, dass auf eine Meldung über den Schadensmelder/Homepage der Stadt Reutlingen sehr schnell reagiert wird. Egal, ob Scherben auf dem Radweg, schlecht hängende Verkehrsschilder, zugewachsene Radwege oder Beschädigung an Spielplätzen. Das finde ich richtig gut und bedanke mich auf diesem Weg für den guten Service.

Marion Müller, Reutlingen