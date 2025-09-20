Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben, dass meine Kappe nach dem Besuch von S 21 mit dem GEA wieder zu mir kam: der Firma Harsch-Reisen für den Rückruf, dem GEA-ServiceCenter für die Lagerung und ganz besonders dem Überbringer der Kappe zum ServiceCenter! Die Baustellentour war äußerst informativ mit der Einleitung von Wolfgang Riehle, Verköstigung durch den GEA, sehr kompetente Führung durch den Bahnhof in Stuttgart und sichere Fahrt mit dem Bus. Dafür dem GEA noch einmal Danke und weiter so!

Joachim Lante, Reutlingen