Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Debatte um die Regional-Stadtbahn (RSB) in Pfullingen führt seit Monaten zu einer Kontroverse mit scharfen Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern des Projekts und der Trassenvarianten. Die »Interessengemeinschaft Innenstadttrasse« (IG) hat die nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 18. November in Pfullingen als abgeschlossen geglaubte Debatte erneut aufgemacht. Die IG will mit einem Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid gegen die vom Gemeinderat als Vorzugstrasse für die weitere Planung festgelegte alte Bahntrasse und den Bau der Bahn durch die Innenstadt erzwingen.

Die IG sagt dabei aus offensichtlich überwiegend subjektiven Gründen nicht, dass ganz wesentliche Fakten gegen die Innenstadttrasse und für die alte Bahntrasse sprechen. Die alte Bahntrasse hat den vom Vorhabensträger ermittelten größeren Nutzen und – was entscheidend ist – die kurz- und langfristig erheblich geringeren Beeinträchtigungen für Stadt und Bürger.

Der Bau und Betrieb der Bahn durch die Innenstadt würde zu jahrelangen Baustellen mit Sperrungen der Ortsdurchfahrt und Umleitungen des gesamten Verkehrs sowie zu einer dauerhaften Verkehrsverlagerung von 4.000 bis 5.000 Fahrzeugen am Tag (!) in die Wohngebiete der Ost- und Weststadt führen (Gemeinderatssitzung vom 18. November 2025, TOP 1, Anlage Verkehrsgutachten, Seite 6). Einen Vorgeschmack liefert die Sperrung der Marktstraße auf Höhe der Zeilstraße. Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit in der Innenstadt würden sich durch den Betrieb der Bahn verschlechtern, die meisten Parkplätze entlang der Trasse wegfallen, Rettungs- und Servicedienste würden dauerhaft behindert. Der Bau und Betrieb der RSB auf der alten Bahntrasse bewirkt das alles nicht. Auch der Radweg bleibt erhalten. Der Gemeinderat hat unter anderem aus diesen Gründen die alte Bahntrasse als die für Pfullingen bessere Trassenvariante festgelegt. Dabei muss es bleiben.

Die einzig bessere Alternative wäre, dieses 25 Jahre alte, für Steuerzahler und Kommunen teure, höchst unwirtschaftliche und nicht mehr zeitgemäße Projekt aufzugeben und stattdessen den Busverkehr auszubauen, wie es Verwaltung und Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg bei einem vergleichbaren Stadtbahnprojekt vorgemacht haben.

Gert Klaiber, Pfullingen