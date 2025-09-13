»Butter aufs Brot für die AfD«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der bundesweit beachteten Diskussion zwischen dem Tübinger OB Boris Palmer und dem AfD-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier kann eigentlich nur die AfD über die ihr zuteil gewordene Aufmerksamkeit jubeln. Palmer hat sich wohl in seinem durchaus respektablen Bemühen überschätzt, die AfD in einer öffentlichen Diskussion mit – vielen richtigen – Argumenten zu stellen und ihre Anhänger von seinen Positionen zu überzeugen.

Mit seinen Fragen ermöglichte er es Frohnmaier, bekannte rechtsextreme AfD-Positionen zu verharmlosen und sich als Biedermann zu präsentieren. Und viele Demokratinnen und Demokraten, die mit Recht, aber zum Teil wenig konstruktiv gegen Demokratiefeindlichkeit, Ethnonationalismus, die neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik und die Leugnung der Klimakrise in der AfD demonstrierten, werden in der Öffentlichkeit als Chaoten dargestellt, die den freien Meinungsaustausch unterdrücken wollen. Die AfD kann sich zum wiederholten Mal als Opfer angeblich »linken Meinungsterrors« inszenieren. Hinzu kam: der überforderte Moderator Prof. Joachim Knape moderierte nicht, sondern monologisierte zu Beginn und erteilte den Diskutanten das Wort, als ob er ein germanistisches Seminar an der Uni abhalten würde. So spulten Palmer und Frohnmaier ihre vorbereiteten Statements ab und gingen kaum auf die gestellten Fragen ein.

Und zuletzt zur Verantwortung der Stadt Tübingen für die Übertragung der Veranstaltung: Der offizielle Stream auf Youtube begann nach 19 Uhr. Wer vorher nach dem Stream gesucht hatte, landete auf einem AfD-nahen Youtube-Kanal, auf dem sich die zahlreich erschienene AfD-Prominenz in Szene setzen konnte und die Demonstrierenden sichtbar gegen ihren Willen gefilmt und wie Polizei und Vertreter der Stadt teilweise lächerlich gemacht wurden.

Die Mitarbeitenden der Stadt hatten offensichtlich kein Interesse daran, nicht autorisiertes Streaming durch Privatpersonen zu unterbinden. All dies zusammengenommen war Werbung und Butter aufs Brot für die AfD. Wenn schon ein öffentlicher Meinungsaustausch mit Rechtsextremisten, dann bitte nicht so!

Traugott Huppenbauer, Reutlingen