»Busverkehr verbessern«

Hallo Frau Spannagel, das Thema Regionalbahn beschäftigt viele Menschen. Die Bahn sollte nach Ihrer Ansicht in die Innenstadt. Damit das Thema »Elterntaxi« weniger sowie der »Schulweg der Kinder«, »etwa von der Alb«, kürzer und sicherer wird. Der Busverkehr auf die Alb kann reduziert werden. Meine Frage: Wo fängt bei Ihnen die Alb an? Wohin auf die Alb fährt die Bahn? Eines ist sicher, die Bahn fährt nicht nach Sonnenbühl oder nach St. Johann oder ... Aber von Sonnenbühl fahren jeden Tag viele Busse mit Schülern und Berufstätigen nach Pfullingen und Reutlingen. Da bin ich bei Michael Villgrattner und Holger Volny. Bis die Stadtbahn fährt, dauert es noch lange und kostet viel Geld. Stattdessen sollte man den Busverkehr auf die »Alb« verbessern.

Christa Schweikardt, Sonnenbühl