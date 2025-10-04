»Bunt ohne evangelische Kirchengemeinde«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Samstag feierten viele Menschen auf dem Metzinger Marktplatz unter dem Motto »Gemeinsam für Demokratie und Vielfalt«, wie diese Zeitung berichtete. Unterstützt wurde die Veranstaltung von einem breiten Bündnis aus Politik, Vereinen und Gesellschaft. Auch die katholische Kirchengemeinde gehörte zu den Unterstützern, ebenso die methodistische Kirche und Bläser der Posaunenchöre aus Neuhausen und Umgebung. Dagegen hat die evangelische Kirchengemeinde Metzingen ihre Unterstützung ausdrücklich abgelehnt. Das ist unverständlich, denn Vielfalt und Toleranz ist eine der christlichen Kernbotschaften: Liebe deinen Nächsten. Egal, woher der Nächste kommt. Das Veranstaltungsmotto »Gemeinsam für Demokratie und Vielfalt« steht bewusst im Widerspruch zu den Zielen der AfD, die bekanntlich zur gleichen Zeit in der Stadthalle einen Bürgerempfang abhielt. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD), Bischöfin Kirsten Fehrs, forderte letztes Jahr im Vorfeld der Bundestagswahl eine klare Haltung der Kirchen angesichts der Zeiten, in denen Rechtsextremisten die Grundwerte unseres Zusammenlebens infrage stellten. Sie warnte dabei auch ausdrücklich vor der AfD, weil sie Minderheiten ausgrenze und die Demokratie gefährde, wie die ARD-Tagesschau am 26. Februar 2024 berichtete. Von solch einer klaren Haltung scheint die evangelische Kirchengemeinde Metzingen noch weit entfernt zu sein.

Es ist zu hoffen, dass sie sich bald ihrer Verantwortung bewusst wird, denn wie schon Erich Kästner im Hinblick auf die NS-Diktatur sagte: »Drohende Diktaturen lassen sich nur bekämpfen, ehe sie die Macht übernommen haben.«

Dr. Georg Bräuchle, Metzingen