»Brauchen bessere Streitkultur«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vielen Dank für diesen Leserbrief, denn er zeigt, welche Art von Diskussion wir überhaupt nicht brauchen oder führen sollten. Wie soll man über Sachargumente diskutieren, wenn man diejenigen, die anderer Meinung sind, als »Dauernörgler«, »ewig Gestrige« oder »inkompetent« bezeichnet? Und dann redet man von Demokratie. Der Leserbrief passt irgendwie zur Schlagzeile auf Seite 1, dass das Mobbing immer mehr zunimmt.

Und wer andere als »ewig Gestrige« bezeichnet und dann behauptet, dass etwa autonome Busse noch 30 Jahre entfernt seien – obwohl sie in einigen Metropolen in China und den USA heute schon zum Alltag gehören –, der diskreditiert sich selbst. Übrigens gibt es auch in Deutschland dazu schon Pilotprojekte. Wir brauchen dringend wieder eine bessere Diskussions- und Streitkultur; mit solchen Beschimpfungen findet man nie eine gemeinsame Lösung. Wie auch immer am Ende die Entscheidung der Stadt ausfallen mag – wir wollen uns doch hinterher noch in die Augen schauen können.

Also lasst uns über mögliche Kostenrisiken bei den Trassen, Fahrzeiten sowie über die Risiken bei gemischtem Schienen- und Straßenverkehr diskutieren – und das auch gerne hart in der Sache, aber immer wertschätzend den Menschen gegenüber. Versuchen wir, möglichst viele Zahlen, Daten und Fakten auf den Tisch zu bringen.

Am Ende entscheidet die Mehrheit, und die Minderheit akzeptiert das dann auch – so geht Demokratie.

Hartmut Wayand, Pfullingen