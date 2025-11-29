»Bewährtes erhalten – Neues entwickeln«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Entscheidung des Pfullinger Gemeinderats für die bestehende alte Trasse der Regionalbahn war mutig und richtig. Es ist zu wünschen, dass auch der Reutlinger Gemeinderat die alte Trasse reaktivieren will. Diese Trassen können kostenmäßig gut eingeschätzt werden und sind sinnvoll geführt. Dass direkte Anlieger nicht begeistert sind, verstehe ich, aber das öffentliche Interesse geht hier vor. Vor allem das Einschleifen in den Hauptbahnhof Reutlingen ist optimal vorgegeben. Die Randlage zum Zentrum ist nicht wirklich relevant. Mit Querverbindungen von öffentlichem Nahverkehr, Fahrrädern und E-Rollern sowie zu Fuß sind das alles kurze Wege, um Bahnhaltestellen zu erreichen. Die Bäume im Ledergraben dürfen unter keinen Umständen gefällt werden – sie sind ein wichtiges Stadtbiotop. Es ist auch sehr zu wünschen, dass der alte unter Denkmalschutz stehende Bahnhof »Reutlingen Süd« dann wieder seine ursprüngliche Bedeutung erhält. Für die Eninger Bevölkerung ist diese Haltestelle von großer Bedeutung, weil nur eine kurze Wegstrecke zum Bahnanschluss entsteht. Denken wir auch an das Projekt »Bundesgartenschau«, das ökologisch sinnvoll das Echaztal aufwerten kann.

Hermann Walz, Eningen