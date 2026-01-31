»Behauptung hält nüchterner Betrachtung nicht stand«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Leserbrief von Irene Scholz von Montag, 26. Januar, ist als Reaktion auf mein Gespräch mit dem GEA und den daraus entstandenen Artikel verfasst worden. Er wirft mir als Direktkandidat im Wahlkreis Reutlingen und der AfD vor, wir wollten Gewaltenteilung und Rechtsstaat aushebeln. Diese Behauptung hält einer nüchternen Betrachtung nicht stand. Richtig ist: In Deutschland unterliegen Staatsanwälte als Teil der Exekutive einem hierarchischen Weisungsrecht durch die jeweiligen Justizministerien der Länder. Dieses Weisungsrecht ist seit Jahrzehnten gelebte Praxis. Wenn eine AfD-geführte Landesregierung Leitlinien für den Umgang mit notorischen Gewalttätern erarbeitet, bewegt sie sich daher vollständig innerhalb der bestehenden rechtsstaatlichen Ordnung. Von einer Einflussnahme auf Richter oder einer Aufhebung der Gewaltenteilung kann keine Rede sein.

Ebenso irreführend ist die Behauptung, es gebe keine Ermittlungen wegen bloßer Meinungsäußerungen. Wer regelmäßig die mediale Berichterstattung verfolgt, weiß, dass Hausdurchsuchungen, Verfahren und Strafbefehle wegen Posts, Memes oder zugespitzter politischer Äußerungen längst Realität sind.

In meinem Interview habe ich bewusst von »einfach mal machen« gesprochen. Gemeint ist damit nicht rechtsfreies Handeln, sondern das, was parlamentarische Politik im Kern ausmacht: Gesetze ändern, anpassen oder neu auf den Weg bringen. Genau das geschieht im politischen Alltag ständig.

Zudem verfügt das Land Baden-Württemberg über die Möglichkeit, über den Bundesrat eigene Initiativen in die Bundesgesetzgebung einzubringen. Wer diesen politischen Gestaltungsspielraum bereits als Angriff auf den Rechtsstaat deutet, zeigt vor allem, dass grundlegende Abläufe demokratischer Politik offenbar nicht verstanden wurden.

Maximilian Gerner, Reutlingen