»Aufrichtige Erinnerungskultur«

Einen Bärendienst für die Erinnerungskultur erweist Frau Kammerer mit ihrem Kommentar vom 24. September. Dass die heutigen gesellschaftlichen Entwicklungen hin zu einer menschenverachtenden und intoleranten Politik führt, ist ein Fakt und es ist gut, dass sich viele Menschen dem entgegenstellen.

Natürlich war die politische und gesellschaftliche Situation vor 1933 eine andere wie heute. Das bedeutet aber nicht, das nicht wieder die Gefahr einer – wie »harmlos« und angeblich bürgernah sie auch daherkommt – rechtspopulistischen und antidemokratischen Regierung besteht. Einige Staaten in Europa und die USA zeigen das ja schon in aller Deutlichkeit.

Den berechtigten und notwendigen Protest gegen Rechtsextremismus aus der Zivilgesellschaft indirekt als »naiv« und »anmaßend« zu diskreditieren – wie Frau Kammerer dies in ihrem Kommentar andeutet – ist selbst anmaßend und diffamierend.

Wie sich jede/r Einzelne der Nachkriegsgenerationen während und vor der faschistischen Nazidiktatur verhalten hätte, weiß niemand zu sagen. Für uns aus den Bürgerbewegungen gegen rechts gilt auf jeden Fall, dass ein Einsatz gegen Rechtsextremismus und menschenfeindliche Politik ein kleiner Beitrag dazu ist, dieser Entwicklung heute etwas entgegenzusetzen. Auch das gehört zu einer aufrichtigen Erinnerungskultur.

Claus-Peter Weccard, Eningen