»Auf dem Rücken der Versicherten«

Am 9. Juni 2017 berichtete der General-Anzeiger: Krankenkassen mit hohem Überschuss – die Rücklagen der Krankenkassen steigen damit auf einen Rekordwert von insgesamt 16,5 Milliarden Euro.

Wo ist dieses ganze Geld hingekommen? Warum werden immer neue Immobilien gebaut, obwohl die vorherigen Immobilien noch gut in Schuss sind? Wer wirft das Geld der Versicherten mit vollen Händen zum Fenster raus. Was sind das für Manager, die ohne Nachdenken Geld vernichten, das ihnen gar nicht gehört? Müssen wir uns das tatsächlich einfach so ansehen?

Die Geldvernichter sollten zur Kasse gebeten werden. Wer so hohe Rücklagen, die jährlich steigen, in Minus umwandelt, sollte bestraft werden. Doch in unserem Land bleibt das ohne Konsequenz. Es hat sich eingebürgert, dass einige Wenige über die vollen Töpfe entscheiden dürfen – und keiner legt ein Veto ein.

Günther Brendle, Sonnenbühl