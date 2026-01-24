»Armes Reutlingen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Kassen der Städte und Gemeinden sind fast überall leer, aber wie in Reutlingen mit dem Geld der Steuerzahler umgegangen wird, ist schon beispielhaft. Es werden Millionen ausgegeben für ein Glashaus, welches in der Folgezeit noch sehr viel Geld für Reinigung und Pflege verschlingen wird. Oder für eine unnötige Fischtreppe hat man auch das Geld, um nur zwei Beispiele zu nennen. Aber 100.000 Euro für ein Lehrschwimmbecken für die Kinder in Ohmenhausen ist scheinbar zu teuer. Als Hundebesitzer kann ich selbstverständlich die Kotbeutel selbst bezahlen, denn ein Jahresbedarf kostet mich nur 10 Euro. Da die verteuerte Hundesteuer in Reutlingen nicht zweckgebunden ist, kann es ja den Hundesteuerzahlern egal sein, wofür das Geld verplempert wird. Ich frage mich, welcher Ohmenhäuser und welcher Hundebesitzer bei der nächsten Wahl Herrn Keck und die Stadträte noch wählt. Meinen Eltern bin ich heute noch dankbar, dass wir vor 68 Jahren nach Wannweil und nicht nach Reutlingen gezogen sind. Die Bürgermeister und ihre Räte haben die ganzen Jahre nur das ausgegeben, was man hatte und was für die Gemeinde gut und nötig war. Keiner hat sich je ein Denkmal bauen wollen. Der Bauhof Wannweil leert jede Woche zweimal die Mülleimer. In Reutlingen höchstens einmal im Monat, weshalb es rund um die Mülleimer dementsprechend aussieht. Aber Herr Keck lässt sich vor einem illegalen Müllhaufen fotografieren, anstatt dafür zu sorgen, dass die Mülleimer wenigstens wöchentlich geleert werden.

Willi Schönthaler, Wannweil