»Armes, reiches Deutschland«

Die inflationär wachsende Zahl an Lieferfahrzeugen aller Art sind mir schon länger suspekt. Aus meiner Kindheit kannte ich nur die Post, deren Pakete man oft nur wenige Male im Jahr sehnlichst erwartet hat. Nun lese ich das, was ich schon länger befürchtet habe, unkommentiert hier in der Tageszeitung: Der bequeme, bestellaffine Mensch lässt sich nun auch noch Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarf vor seine Haustür liefern.

Grundsätzlich wohl eine erstrebenswerte Geschäftsidee – aber zu kurz gedacht: Denn was macht es mit uns, vom kleinen Dorfladen, über große Discounter auf der grünen Wiese, neuerdings mit Selbstbedienungsläden zur Nahversorgung, nun ergänzt durch Lieferung frei Haus!? Alles verpackt, geliefert von weltweit agierenden Konzernen und das auch noch spottbillig!? Das kann gar nicht sein – irgendwas/irgendwer bleibt hier wieder mal auf der Strecke: zuallererst die Menschen, die uns hier auf Sklavenart, fern ihrer Heimat, bequem bis ans Sofa bedienen. Dann die Umwelt – allen Ansätzen zum Klimawandel zum Trotz. Denn statt weniger Verkehr kommen diese Lieferfahrzeuge on top, einschließlich des nervigen Zusatzverkehrs und Motorengeheule vor unseren Haustüren.

Und der moderne, aufgeklärte Mensch nutzt nun seine zusätzliche freie Zeit, um sein Auto für eben diese einzusetzen – und fährt stolz und mobil an seinen bisherigen Einkaufsläden vorbei zu höheren Zielen … Auch die Berge an Verpackungen werden so sicher nicht weniger.

Der letzte Versuch unserer standhaft gebliebenen regionalen Anbieter wird somit genauso scheitern, wie wir das vom Lädensterben in unseren großen und kleinen Städten her kennen, und so sehr bedauern und bejammern.

Das Onlinegeschäft, anonym, bequem, KI-generiert, wird uns den letzten ureigenen Instinkt am Sammeln, Jagen und Fürsorgen schon noch austreiben und auch die neue Bequemlichkeit fordert ihren Preis. Wollen wir das? Ansonsten Hirn einschalten, bevor es zu spät ist!

Martin Tschöpe, Trochtelfingen