»Arbeitskraft, Zeit und Geld verschwendet«

Ich laufe öfters beim Sportplatz in Rommelsbach spazieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass es ein neues Schild gibt, den Schulhof-Wegweiser.

Nun gut, dachte ich, ein Schild ist vielleicht nicht so verkehrt. Nun ist es aber nicht nur ein Schild, sondern deren vier! Und das für ein Gelände, das man in 10 Minuten zu Fuß umrundet hat. Außerdem sind ja überall die Gebäude auch gekennzeichnet.

Jeder Mensch kann die Grundschule, das Sportheim, den Kindergarten, die Turnhalle und das neue Gebäude des Fördervereins der Grundschule (Mensa) erkennen. Hier wurden Arbeitskraft, Zeit und Geld in meinen Augen unnütz verschwendet.

Wenn es ein Campus wäre mit zig Fakultäten, wäre die Anzahl erklärbar, aber doch nicht für das Grundschulgelände in Rommelsbach. Alternativ hätte man diverse Straßenschilder reinigen und neu beschriften können (nicht gleich komplett erneuern). Es geht alles auch sparsamer und sinnvoller!

Birgit Heckmann, Rommelsbach