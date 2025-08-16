Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Artikel beschreibt das Problem überquellender Altglascontainer in Reutlingen als reine Frage von Personalengpässen und Logistik.

Was dabei völlig fehlt, ist die offensichtliche Frage: Warum stellen Menschen ihr Glas trotzdem – oder gerade deswegen – oben auf oder vor die Container?

Jeder sieht, dass hier keine reguläre Leerung möglich ist. Wer sein Altglas trotzdem dort abstellt, verursacht eine Vermüllung, die weder den Lkw-Fahrern, noch der Allgemeinheit zumutbar ist. Die Annahme, jemand würde Hunderte Flaschen vom Boden aufsammeln, ist realitätsfern und respektlos. Es gibt eine einfache Lösung: Glas wieder mitnehmen und später einwerfen. Dass diese Selbstverständlichkeit offenbar für viele keine Option mehr ist, sagt leider viel über den Zustand unserer gesellschaftlichen Rücksichtnahme aus. Personalengpass hin oder her – Anstand ist kein Luxusgut.

Nicole Jogsch, Reutlingen