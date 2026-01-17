»Ankerpunkte sozialen Lebens«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit großem Interesse habe ich den Online-Artikel »Innenstadt im Wandel: Leerstände als Chance für neue Ideen und mehr Vielfalt« vom 8. Dezember gelesen. Die Initiative der Wirtschaftsförderung und des Citymanagements, Leerstände als Katalysator für positive Veränderungen zu nutzen, ist grundsätzlich begrüßenswert. Es ist erfreulich zu sehen, dass man sich dieser Herausforderung aktiv stellt.

Die Innenstadt ist und bleibt das Herz unserer Stadt, ein Spiegel ihrer Identität und ein zentraler Ort des gesellschaftlichen Lebens. Daher sollten wir bei der Gestaltung ihrer Zukunft nicht nur auf »neue, innovative Nutzungskonzepte« setzen, sondern auch das bewährte und liebenswerte Reutlingen bewahren und weiterentwickeln, das viele von uns schätzen und schätzten.

Gerade in Zeiten des Wandels ist es entscheidend, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Innovation und Beständigkeit zu finden. Ein lebendiges Stadtzentrum lebt nicht allein von der neuesten Geschäftsidee, sondern ebenso von der Verlässlichkeit und dem Charme altbewährter Strukturen. Der Leerstand mag eine Chance sein, doch er ist auch ein Symptom, das tiefere Ursachen haben kann, die es zu adressieren gilt.

Hier möchte ich besonders auf die Rolle von Cafés, Restaurants und anderen gastronomischen Betrieben hinweisen. Sie sind weit mehr als bloße Dienstleister; sie sind die Ankerpunkte des sozialen Lebens, Orte der Begegnung, des Verweilens und des Genießens. Eine Innenstadt, in der man nach dem Einkauf oder einem Stadtbummel nicht gemütlich in einem Café sitzen, ein gutes Essen genießen oder einfach nur das bunte Treiben beobachten kann, verliert einen Großteil ihrer Attraktivität. Das Einkaufserlebnis und die Möglichkeit, danach Momente der Entspannung und des Genusses zu finden, müssen Hand in Hand gehen. Eine attraktive Innenstadt ist ein Gesamtkunstwerk, in dem Handel, Gastronomie, Kultur und Dienstleistungen harmonisch ineinandergreifen.

Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass bei der Neugestaltung der Innenstadt nicht nur auf die Ansiedlung neuer Akteure geachtet wird, sondern auch auf den Erhalt bestehender, beliebter Gastronomiebetriebe. Eine massive Pachterhöhung, die langjährige, etablierte Geschäfte und Restaurants zum Wegzug zwingt, kann eine kurzfristige Einnahmequelle sein, aber sie ist ein Bärendienst an der Attraktivität der gesamten Stadt. Solche Maßnahmen können das mühsam aufgebaute Flair zerstören und eine Leere hinterlassen, die nicht so leicht zu füllen ist.

Mein Vorschlag ist daher, die »Chancen für Neues« bewusst mit einer »Wertschätzung des Bewährten« zu kombinieren. Die Stadt sollte mit den Eigentümerinnen und Eigentümern der Immobilien in einen Dialog treten und sie ermutigen, auch im Hinblick auf Pachtpreise eine langfristige Perspektive einzunehmen. Lieber eine moderate Pacht, die Kontinuität und Vielfalt sichert, als kurzfristige Maximierung, die Leerstand und Austausch nach sich zieht.

Ziel sollte es sein, eine Innenstadt zu schaffen, die nicht nur für Neubürger und Investoren attraktiv ist, sondern auch für jene Reutlingerinnen und Reutlinger, die ihre Stadt lieben und sich wünschen, dass sie wieder ein Magnet für Einheimische und Besucher wird. Eine Innenstadt, die zum Flanieren, Verweilen, Einkaufen und Genießen einlädt – ein lebendiges Herz, das Tradition und Moderne in sich vereint. Nur so kehren die Menschen mit Freude nach Reutlingen zurück und beleben unsere Straßen wieder nachhaltig.

Djalma Goncalves, Reutlingen