»Angriff aufs Stadtbild«

Vorvergangenen Donnerstag wurden in der Wöhrdstraße 5 zwei völlig gesunde und wertvolle Bäume vor dem Haus Nummer 5 von einem Trupp der Stadt Tübingen zermetzelt. Ohne Ankündigung wurden diese Arbeiten vollzogen und man hat zwei hässliche Strümpfe übrig gelassen. Das ist ein übler Angriff auf unser Stadtbild und die so schon nicht gerade schöne und chaotische Wöhrdstraße. Als Anwohner im Haus Nummer 5 wurde ich vor vollendete Tatsachen gestellt. Meine Mitarbeiter und Patienten, wie auch die Eigentümer des Hotels Domizil sind ebenso wie ich zutiefst geschockt.

Ich habe einen Mitarbeiter gefragt, warum er diese schönen und gesunden Bäume plattmacht. Er antwortete, dass im Falle eines heftigen Sturmes Schäden möglich wären und man deshalb vorsorglich die Bäume entfernt hat. Daraufhin habe ich ihn gefragt, ob ein Ersatz geplant sei, und er antwortete, dass es grundsätzlich möglich sei, jedoch aufgrund von Personalmangel bei der Stadt sich so etwas lange hinziehen könnte.

Mir ist es schleierhaft, was für ein heftiges Unwetter zu erwarten ist, was dann auch noch durch die sehr hohen Häuser ausgebremst würde, um diesen Schritt zu rechtfertigen. Hier gäbe es in Tübingen unwahrscheinlich viele Stellen, wo diese fleißigen Mitarbeiter ihre Säge ansetzen könnten, oder vielleicht ihre Zeit in die Ausbesserung der maroden Straßen einsetzen. Ich hoffe, dass diese Mitarbeiter nicht auch die Platanenallee an der Neckarbrücke mit gleichem Hintergrund fällen.

Dr. Joachim Hallermann, Tübingen