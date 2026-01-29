Zweiter Verdächtiger nach Schüssen auf Bäckerei in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei hat einen zweiten Verdächtigen im Fall der Schussabgabe auf eine Bäckerei in Göppingen festgenommen. Der 24-jährige Italiener wurde im Raum Stuttgart von Spezialkräften aufgegriffen und sitzt seit Mittwoch aufgrund eines Haftbefehls wegen versuchten Mordes in Haft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Sein 33-jähriger Landsmann war bereits kurz nach der Tat festgenommen worden. Die beiden sollen Schüsse auf die Bäckerei abgegeben haben. Bei der anschließenden Fahndung und einem Fluchtversuch kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 24-Jährige zunächst entkommen konnte.​

Zeuge meldete Schüsse in der Innenstadt

Bei dem Vorfall Mitte des Monats hatte ein Zeuge Schüsse in der Innenstadt gemeldet. Als die Beamten vor Ort ankamen, entdeckten sie den Angaben nach mehrere Einschusslöcher an der Schaufensterscheibe des Geschäfts. Zu dem Zeitpunkt habe sich vermutlich niemand in der Bäckerei befunden. In der darüberliegenden Bar und in der Lokalität nebenan seien jedoch noch Gäste gewesen.

Bei der anschließenden Fahndung wollte eine Streife ein Auto kontrollieren, dessen Fahrer versuchte zu flüchten. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen eine Hauswand sowie ein geparktes Auto. Anschließend seien die beiden Insassen zu Fuß geflüchtet. Außerdem seien an dem Auto falsche Kennzeichen angebracht gewesen. In der Nähe des Unfallorts sei eine scharfe Schusswaffe gefunden worden, die mutmaßlich für die Tat eingesetzt worden sei.

Ein möglicher Zusammenhang mit einer Schussabgabe am Mittwoch in einer Gaststätte in Göppingen wird geprüft. Die Polizei bittet um Hinweise.