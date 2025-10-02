Zweiter Mann stirbt nach Unfall auf Autobahn 5

Nach einem Unfall auf der Autobahn 5 gibt es schlimme Nachrichten aus der Klinik. (Symbolbild)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Montag auf der Autobahn 5 bei Lahr (Ortenaukreis) ist ein weiterer Fahrer gestorben. Der 76-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen am Dienstag im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Seine 77 Jahre alte Mitfahrerin befindet sich demnach weiterhin in medizinischer Behandlung. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 84-Jähriger, war bereits am Montagabend gestorben.

Der Mann war mit seinem Wagen auf der rechten Spur unterwegs und wechselte auf Höhe der Raststätte Mahlberg aus unbekannter Ursache auf den Beschleunigungsstreifen. Dort kollidierte er mit einem Auto, das ins Schleudern geriet und sich überschlug. Es entstand ein Schaden von 25.000 Euro.