Zweijähriger wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Die Polizei in Freiburg ermittelt nach einem Unfall mit einem schwer verletzen Zweijährigen zur genauen Ursache. (Symbolbild)

Ein zwei Jahre altes Kind ist in Freiburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge sei zuvor an der Hand einer Verwandten auf einem Gehweg gelaufen, als er sich nach ersten Erkenntnissen losgerissen habe und auf die Straße gerannt sei, teilte die Polizei mit.

Ein 83-jähriger Autofahrer habe den Jungen daraufhin mit seinem Wagen erfasst. Der Junge kam nach dem Unfall am Samstag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand den Angaben nach nicht. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Hergang und zur Ursache des Unfalls.