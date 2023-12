Zweijährige aus Bingen verschwunden: Wasserschutzpolizei sucht Lauchert ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

BINGEN/KREIS SIGMARINGEN. Die Suche nach dem vermissten Kleinkind in Bingen im baden-württembergischen Landkreis Sigmaringen ist wieder aufgenommen worden. Nach Auskunft einer Polizeisprecherin am Dienstagmorgen sucht die Wasserschutzpolizei im Fluss Lauchert nach dem seit Sonntagabend spurlos verschwundenen, zwei Jahre alten Mädchen. Daran beteiligt sei auch die DLRG.

Nach dem Verschwinden eines zweijährigen Mädchens haben Experten am Montag das Elternhaus des Kindes in Bingen im baden-württembergischen Landkreis Sigmaringen durchsucht. »Es gibt keine Hinweise auf Spuren von Gewalt«, sagte Polizeisprecher Christian Sugg. Die Eltern des Mädchens waren am Montag bei Bekannten außerhalb der Gemeinde untergebracht.

Das zweijährige Mädchen hatte sein Elternhaus wahrscheinlich in einem unbeobachteten Moment am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr im Schlafanzug verlassen. Nach dem Kind suchen Rettungskräfte und Polizei im Ort nahe der Schwäbischen Alb seit seinem Verschwinden. Spürhunde der Polizei hatten am Montag eine Spur des Mädchens aufgenommen, die zum Fluss führte. Das Wohnhaus der Familie befindet sich in unmittelbarer Nähe des Flusses. Entlang der Lauchert hatten Taucher schon am Sonntag nach der Kleinen gesucht - ohne Erfolg.

Knapp 200 Einsatzkräfte hatten am Sonntagabend in Bingen bis etwa Mitternacht nach dem Mädchen gesucht, danach lief der Einsatz zunächst in kleinerem Rahmen weiter. Große Sorgen macht der Polizei vor allem die Wetterlage: Wegen der niedrigen Temperaturen sei die Gefahr für das Kind sehr groß, sagte ein Sprecher. Es sei deshalb auch wichtig gewesen, schnell einzuschreiten.

An der großangelegten Suchaktion beteiligen sich den Angaben zufolge unter anderem Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk. Weil der Fluss Lauchert in der Nähe des Wohnhauses der Eltern des Kleinkindes verläuft, rückten Feuerwehrtaucher an. Zum Hintergrund des Verschwindens des Mädchens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. (dpa)